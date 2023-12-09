Kütüphanede saklı ampulü sadece üstün zekalılar 15 saniyede buluyor!
Optik illüzyonlar, fiziksel, fizyolojik ve bilişsel boyutlarda çeşitli yanılsamalar sunan etkileyici görsel fenomenlerdir. Bu tür yanılsamalar, nesnelerin, çizimlerin veya kişilerin beynin algılama süreçlerine meydan okuyarak, izleyenleri derinden etkileyen, büyüleyici ve şekil değiştiren görüntülerle buluşturur. Optik illüzyonlar, aynı zamanda psikanaliz alanının bir parçası olarak kabul edilerek, nasıl algıladığımıza dair önemli ipuçları sunabilir.
Bu optik illüzyon testi, yüksek zekaya sahip bireyler için bir zihinsel meydan okuma sunuyor. Sadece insanların %2'sinin, resimdeki kütüphanenin içine ustalıkla gizlenmiş ampulu sadece 15 saniye içinde fark edebildiği bu test, görsel algı ve zeka seviyelerini ölçen etkileyici bir deneyim sunuyor. İllüzyonun içindeki detayları yakalamak, dikkat ve görsel analiz yeteneklerini birleştirmeyi gerektirir.
SADECE YÜKSEK IQ'YA SAHİP OLANLAR ÇÖZEBİLİYOR!
optik illüzyon, izleyicilere "Gizli ampulü bulun" sorusuyla kütüphanedeki gizli nesneyi keşfetmeye yönlendiriyor. Resimde, kitapların raflara düzenli bir şekilde yerleştirildiği bir kütüphane manzarası görülmekte. Bir kadın daha fazla kitap getirirken, bir adam kitabı merdivenle raflarda tutmaya çalışıyor.
Kütüphanede çalışan çocuklar var, bazıları ders çalışırken diğerleri masa oyunlarıyla meşgul. Ancak, bu görselde gizlenmiş bir ampul bulunmaktadır ve iddiaya göre insanların yalnızca %2'si bunu fark edebilmektedir. Bu optik illüzyon, zekayı test etmek ve görsel algı yeteneklerini sınamak amacıyla kullanılan eğlenceli bir yöntemdir. Eğer kütüphanedeki ampulu bulmakta zorlanıyorsanız, size yardımcı olmak için buradayız:
İŞTE CEVABI
Ampul, görselin sağ tarafındaki rafların altındaki kitabın üstünde gizlenmiştir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kütüphanede saklı ampulü sadece üstün zekalılar 15 saniyede buluyor!
- Staj ve çıraklık sigortası ile 1 yıl kazanç! 720 günlük primle 54 yaşa emeklilik! SGK girişi 2008, 1996, 1992...
- 1 Ocak hangi gün, resmi tatil mi, okullar açık mı? 2024 Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü?
- Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı kura tarihi İŞKUR | 2023 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kurası ne zaman çekilecek?
- 1.20 faizli düşük konut kredisi geri ödemeler hesaplandı! İlk evini alacaklara aylık taksitli kredi tablosu çıktı! 1-1,5-2-2.5-3 milyon TL...
- SGK erken emeklilik listesini paylaştı! Bu 15 hastalığa yakalanan direkt belgesini versin!
- Emekliye %61'lik yeni maaş zammı tescillendi! SSK, Bağkur'luya %4 ek iyileştirmeli tablo oluştu oluşacak! 7.500 TL maaş alana 10'luk Refah payı dahil...
- Yalı Çapkını 49. bölüm özeti! 8 Aralık Cuma yeni bölümde neler oldu?
- Uzman isim unutkanlığa karşı 3 altın baharatı açıkladı! Fil hafızası için 1 çay kaşığı yeterli
- Uçaklar dünya üzerinde bir tek oradan geçmiyor! Çin'e bağlı, tam -47 derece...
- Üç aylar başlangıç takvimi 2024 | Diyanet Receb, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Güneş fırtınası ne zaman olacak, etkileri neler? 2024'te internet kesilecek mi, ne olacak?