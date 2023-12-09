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Kütüphanede saklı ampulü sadece üstün zekalılar 15 saniyede buluyor!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2023
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Kütüphanede saklı ampulü sadece üstün zekalılar 15 saniyede buluyor!

Optik illüzyonlar, fiziksel, fizyolojik ve bilişsel boyutlarda çeşitli yanılsamalar sunan etkileyici görsel fenomenlerdir. Bu tür yanılsamalar, nesnelerin, çizimlerin veya kişilerin beynin algılama süreçlerine meydan okuyarak, izleyenleri derinden etkileyen, büyüleyici ve şekil değiştiren görüntülerle buluşturur. Optik illüzyonlar, aynı zamanda psikanaliz alanının bir parçası olarak kabul edilerek, nasıl algıladığımıza dair önemli ipuçları sunabilir.

Bu optik illüzyon testi, yüksek zekaya sahip bireyler için bir zihinsel meydan okuma sunuyor. Sadece insanların %2'sinin, resimdeki kütüphanenin içine ustalıkla gizlenmiş ampulu sadece 15 saniye içinde fark edebildiği bu test, görsel algı ve zeka seviyelerini ölçen etkileyici bir deneyim sunuyor. İllüzyonun içindeki detayları yakalamak, dikkat ve görsel analiz yeteneklerini birleştirmeyi gerektirir.

SADECE YÜKSEK IQ'YA SAHİP OLANLAR ÇÖZEBİLİYOR!

optik illüzyon, izleyicilere "Gizli ampulü bulun" sorusuyla kütüphanedeki gizli nesneyi keşfetmeye yönlendiriyor. Resimde, kitapların raflara düzenli bir şekilde yerleştirildiği bir kütüphane manzarası görülmekte. Bir kadın daha fazla kitap getirirken, bir adam kitabı merdivenle raflarda tutmaya çalışıyor.

Kütüphanede çalışan çocuklar var, bazıları ders çalışırken diğerleri masa oyunlarıyla meşgul. Ancak, bu görselde gizlenmiş bir ampul bulunmaktadır ve iddiaya göre insanların yalnızca %2'si bunu fark edebilmektedir. Bu optik illüzyon, zekayı test etmek ve görsel algı yeteneklerini sınamak amacıyla kullanılan eğlenceli bir yöntemdir. Eğer kütüphanedeki ampulu bulmakta zorlanıyorsanız, size yardımcı olmak için buradayız:

İŞTE CEVABI

Ampul, görselin sağ tarafındaki rafların altındaki kitabın üstünde gizlenmiştir.

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