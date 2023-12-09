Kütüphanede saklı ampulü sadece üstün zekalılar 15 saniyede buluyor!

Kütüphanede çalışan çocuklar var, bazıları ders çalışırken diğerleri masa oyunlarıyla meşgul. Ancak, bu görselde gizlenmiş bir ampul bulunmaktadır ve iddiaya göre insanların yalnızca %2'si bunu fark edebilmektedir. Bu optik illüzyon, zekayı test etmek ve görsel algı yeteneklerini sınamak amacıyla kullanılan eğlenceli bir yöntemdir. Eğer kütüphanedeki ampulu bulmakta zorlanıyorsanız, size yardımcı olmak için buradayız:

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