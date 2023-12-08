Türkiye’nin kanını donduran cinayet! Muhammed Nuh Kasadar’ı vahşice katleden cani için istenen ceza belli oldu

"İZLEDİĞİM FİLMLERDEN VE DİZİLERDEN CESEDİ BAVULA KOYUP KURTULDUKLARI AKLIMA GELDİ"

Şüpheli Hakan Öztürk'ün ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin Mustafa Kasadar'ı ve oğullarını mahalleden tanıdığını, Ömer Faruk Kasadar'a ait olan iş yerinde 2 buçuk yıl kadar kitap toplayıcı ve satın alma müdürü olarak çalıştığını ve mesai ücretlerini vermediklerini söyleyerek, "Arkadaşım Enes, yanıma gelerek "Bunlar seni kullanıyorlar, sana mesai ücreti vermeleri gerekiyor' dedi.

Ben de Ömer Kasadar tarafından kullanıldığımı anladım, bir süre sonra işten çıktım. Sonrasında psikolojik zorluklar çekmeye başladım" dediği aktarıldı. Şüpheli Öztürk'ün olay günü buluştuğu Muhammed Nuh Kasadar ile evinde nargile içtiğini, sonra Kasadar'ın abisine küfür ettiğini, bunun üzerine Muhammed Nuh Kasadar'ın da kendisine yumruk atmasıyla kendisini kaybettiğini söyleyerek, "Kırmızı çamaşır ipini boynuna geçirip tüm gücümle 4-5 dakika sıktım.