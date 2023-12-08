8 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma Hutbesi dinle - PDF indir!

İslam'ın oğlu Selmân'ım." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben yolumu kaybetmiştim; Allah, beni Peygamberimiz (s.a.s) ile hidayete erdirdi. Ben fakirdim; Allah, beni Muhammed Mustafa (s.a.s) ile zenginleştirdi. Ben köleydim; Allah, beni Resûlü ile özgürleştirdi." Bu konuşmalara şahit olan Hz. Ömer, orada bulunanlara "Benim de soyumu öğrenmek ister misiniz?" diye sordu ve şöyle söyledi:

İslam'ın oğlu Ömer'im, İslam'ın oğlu Selmân'ın kardeşiyim."

Aziz Müminler!

Nice ibretlerle dolu bu hâdise, bize şunları öğretmektedir: Üstünlük ne soyda ne ırktadır. Gerçek üstünlük, Allah'a layıkıyla kul olmaktır.

Hakiki izzet, İslam ile şeref bulmaktır. Asıl kardeşlik, ümmet bilinciyle hareket etmektir.