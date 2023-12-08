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THY duyurdu! 18 sefer iptal edildi! Gaziantep'ten bugün ve yarın uçuşlar iptal...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2023 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
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THY duyurdu! 18 sefer iptal edildi! Gaziantep’ten bugün ve yarın uçuşlar iptal...

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün ve yarın için planlanan 18 tarifeli seferini iptal edildi belirtildi.

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