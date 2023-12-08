İstanbul'a kar uyarısı ❄️ Harita paylaşıldı! Önce soğuklar geldi şimdi sıra karda ☃️ Meteoroloji açıkladı: Donacağız
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisi giderek kendisini göstermeye başladı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar soğuklar sonrası "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji uzmanı ise güzel haberi yaptığı paylaşımla verdi.
Ülkemize Balkanlardan giriş yapan soğuk hava dalgası giderek etkisini artırmaya başladı. Aralık ayının ortalarına doğru vatandaşlar kar yağışı beklerken sıcaklıklar da düşüşe geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ile kar ve sağanak uyarısında bulunurken, İstanbulluların merakla beklediği kar haberiyle ilgili müjdeyi meteoroloji uzmanı verdi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, iki farklı harita paylaşarak hangi bölgelerde kar yağışı beklendiğini tek tek saydı.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Ökten "İşte kar haritası. Ülke genelinde kar yağışları etkili olabilir. Son güncelleme ciddi kar yağışları verdi. İstanbul, Marmara'nın güney ve doğusu ve Karadeniz bölgesi en şanslı yerler. Kar takibi başlıyor..." dedi.
"YAKINDA GÜNDEMİMİZİ KAR ALACAK"
Amerika modelinin paylaştığı haritayı yorumlayan Kerem Ökten, "Ülkemize yoğun kar yağışları verdi. İstanbul, Ankara ve Bursa da dahil. Mor renkler kar. Yakında gündemimiz kar alacak..." ifadelerini kullandı.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI
Türkiye'nin güney, güneydoğu ve doğu bölgelerindeki birçok ilde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışların akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevreleri ile Gaziantep'in doğusunda etkili olacağı tahmin ediliyor.
Bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak.
Van, Erzurum ve Erzincan'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yüksek alanlar ile dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı etkisini gösterecek.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI
Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre; hafta sonu bazı illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
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