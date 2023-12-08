Üç aylar başlangıç takvimi 2024 | Diyanet Receb, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

2024 yılına girilmesiyle birlikte Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirmek için heyecanla Üç Ayların başlangıcını araştırmaya başladılar. Bu mübarek günler, Receb, Şaban ve Ramazan ayları olarak adlandırılan dönemleri içerir ve İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir. Receb, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri, Müslümanlar için ibadetlerini daha önceden planlama ve bu kutsal günleri daha bilinçli bir şekilde yaşama fırsatı sunacak. Peki Receb, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?