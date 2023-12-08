Üç aylar başlangıç takvimi 2024 | Diyanet Receb, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
2024 yılına girilmesiyle birlikte Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirmek için heyecanla Üç Ayların başlangıcını araştırmaya başladılar. Bu mübarek günler, Receb, Şaban ve Ramazan ayları olarak adlandırılan dönemleri içerir ve İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir. Receb, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri, Müslümanlar için ibadetlerini daha önceden planlama ve bu kutsal günleri daha bilinçli bir şekilde yaşama fırsatı sunacak. Peki Receb, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
2024 yılına girilmesiyle birlikte Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirmek için heyecanla Üç Ayların başlangıcını araştırmaya başladılar. Bu mübarek günler, Receb, Şaban ve Ramazan ayları olarak adlandırılan dönemleri içerir ve İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir. Receb, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri, Müslümanlar için ibadetlerini daha önceden planlama ve bu kutsal günleri daha bilinçli bir şekilde yaşama fırsatı sunacak. Peki Receb, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet, 2024 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Buna göre 2024 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Takvim bilgisine göre 12 Ocak Cuma günü 1 Recep ile başlıyor. Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlıyor. 2024 Ramazan ayı ise 11 Mart Pazartesi günü tutulacak ilk oruç ile idrak ediliyor.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
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