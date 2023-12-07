Son dakika: Diyarbakır’da 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalan var mı?
Son dakika | Diyarbakır’ın Sur ilçesinde daha önce depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan 5 katlı bir bina çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipler, enkaz altında canlı olması ihtimaline karşı çalışma başlattı.
Olay, öğleden sonra Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Yalıbahçe 1'inci Sokak'ta meydana geldi.
Daha önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan 5 katlı bir bina kendiliğinden çöktü.
Binan çökerken yanındaki 5 ve 4 katlı iki binaya da zarar verdi.
İhbarla bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Sokak, giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekipler enkaz altında birilerinin kalma ihtimaline karşı, arama kurtarma köpeği ile çalışma başlattı.
Yıkılan binanın çevresindeki binalar da çökme riskine karşı uzmanlar tarafından inceleme yapılana kadar mühürlendi.
Bazı bina sakinleri mühürleme nedeniyle ekiplerle tartışırken, arama çalışmaları sürüyor.
"BİNADAN ÇOK FAZLA SES GELİYORDU"
Mahalle halkından Mehmet Alkan, "Binaya yaklaştığımda çok fazla sesler geliyordu. Ses geldi biz buraya geldik, Zabıtalar ve polisler de fotoğraf çekti. O binanın yanına gelirken bina çöktü. Etraf toz duman olunca biz de korktuk kaçtık. Altında kalabilirdik, polisler buradan çekiyordu. Merdivenin yanına vardığımızda bina çöktü. Ben çok korktum" ifadelerine yer verdi.
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