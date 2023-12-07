Son dakika: Diyarbakır’da 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalan var mı?

"BİNADAN ÇOK FAZLA SES GELİYORDU"

Mahalle halkından Mehmet Alkan, "Binaya yaklaştığımda çok fazla sesler geliyordu. Ses geldi biz buraya geldik, Zabıtalar ve polisler de fotoğraf çekti. O binanın yanına gelirken bina çöktü. Etraf toz duman olunca biz de korktuk kaçtık. Altında kalabilirdik, polisler buradan çekiyordu. Merdivenin yanına vardığımızda bina çöktü. Ben çok korktum" ifadelerine yer verdi.

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