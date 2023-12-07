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Kafasını soktuğu kap sonu oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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Kafasını soktuğu kap sonu oldu

Artvin’in Yusufeli ilçesinde ormanlık alana gelişi güzel atılan bir plastik kaba kafasını sokan tilkiyi yol kenarında gören vatandaşlar araçlarından inerek yardım etmek istedi. Ama çoktan öldüğünü fark ettiler.

Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde, yiyecek ararken kafasını plastik bir kabın içine sıkışan tilki ölü olarak bulundu.

Yol kenarında ölmüş halde duran tilkiyi fark edenler, aracından inerek yardım etmek istedi.

Tilkinin çoktan öldüğünü fark eden vatandaşlar, o anı fotoğraflayıp çevreye gelişi güzel atılan çöplerin nelere sebebiyet verdiğini gösterdiler.

Kafasını soktuğu kap sonu oldu KAFASINI SOKTUĞU KAP SONU OLDU

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