Sakız Adası nerede, nasıl gidilir, kapıda vize var mı? Sakız Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…

İşte Sakız Adası'nda mutlaka tadılması gereken bazı Yunan mezeleri:

1. Sougania (Soğan Dolması):

Sakız Adası'na özgü Sougania, nefis soğan dolması ile meşhurdur. İçerisinde bulunan özel baharatlar ve yöresel malzemelerle hazırlanan bu dolma, geleneksel lezzetin en güzel örneklerinden biridir.

2. Ampelofia (Yalancı Dolma):

Ampelofia, içerisinde bulunan çeşitli malzemelerle zenginleştirilen yalancı dolma türüdür. Genellikle üzüm yapraklarıyla sarılan bu lezzet, Sakız Adası mutfağının öne çıkan mezelerinden biridir.

3. Kolokitholuluda (Kabakçiçeği Dolması):

Kolokitholuluda, pirinç veya peynirle doldurulan kabak çiçeği dolmasıdır. Yumuşak ve lezzetli kabak çiçekleri, özel iç harcıyla buluşarak damakları şenlendirir.

4. Kolokithokefedes (Kabak Köftesi):

Kabak köftesi olan Kolokithokefedes, kabakla hazırlanan nefis bir kısır türüdür. Baharatlarla zenginleştirilen bu lezzet, hem hafif hem de doyurucu bir mezeye dönüşür.

5. Kremmidofites (Soğanlı Börek):

Kremmidofites, soğanlı börek anlamına gelir. İnce hamur katmanları arasına özenle yerleştirilen soğan ve baharatlar, bu mezeyi özel kılar.

6. Giozlemedes (Gözleme):

Giozlemedes, adada sıkça tercih edilen bir gözleme çeşididir. İnce hamurun içine çeşitli malzemelerle hazırlanan bu lezzet, pratik bir atıştırmalık olarak bilinir.

7. Melitzanosalata (Közlenmiş Patlıcan Salatası):

Melitzanosalata, közlenmiş patlıcanın ezilerek hazırlandığı bir salatadır. Zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla tatlandırılan bu mezeyi denemeden Sakız Adası gezisi tamamlanmış sayılmaz.

8. Tsirosalata (Tütsülenmiş Balık Salatası):

Tsirosalata, tütsülenmiş balıkla hazırlanan bir salatadır. Pancar turşusu ile servis edilen bu lezzet, deniz ürünlerini sevenler için mükemmel bir tercihtir.