Ayvalık’a yakınlığı ile bilinen Midilli adasına nasıl gidilir? İşte adanın güzellikleri, tarihçesi, gezilecek yerleri ve daha fazlası…
Ayvalık’a yakınlığı ile bilinen Midilli adası, doğal güzellikleri, kültür-sanat etkinlikleri ve şifalı sularıyla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Yunanistan'ın en büyük üçüncü adasına vize olmaksızın ziyaret etmek ise mümkün. İşte adaya ilişkine merak edilen tüm detaylar….
Midilli Adası, Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası olarak Ayvalık'a oldukça yakın bir konumda bulunuyor, bu da Ayvalık'a giden turistler için farklı bir gezi alternatifi sunuyor. Tarihi boyunca birçok yazar, filozof ve şairin yetiştiği ada, aynı zamanda Barbaros Hayrettin Paşa'nın doğduğu yer olma özelliğini taşıyor. Doğal güzellikleri, kültür-sanat etkinlikleri ve şifalı sularıyla dikkat çeken Midilli Adası, Yunan adaları arasında en yeşil ve sulak olanlarından biri olarak biliniyor. Ayrıca, Yunan milli içeceği olan uzo'nun memleketi olarak da kabul ediliyor. İşte Midilli Adası'nın tarihçesi ve hakkında merak edilen detaylar…
MİDİLLİ ADASI NEREDE?
Ege Denizi'nde Türkiye kıyılarına oldukça yakın bir konumda bulunan Midilli Adası (Lesvos), sadece Midilli Boğazı ile ayrıldığı bir doğa cennetidir. Adın kökeni, ünlü antik şair Sappho'nun (MÖ 640-MÖ 600) yazdığı şiirlerden gelir. 1630 kilometrekarelik bir yüzölçümüne ve 320 km sahil şeridine sahip olan Midilli, Girit ve Eğriboz'dan sonra Yunanistan'ın en büyük adalarından biridir. Ada, haritası üzerinde net bir şekilde görülen bu özellikleriyle dikkat çeker.
Midilli, 1.632 kilometrekarelik bir alana yayılmış olup, yaklaşık 86.000 nüfusuyla Akdeniz'in sekizinci büyük adasıdır. Mükemmel kalitede zeytinyağı üretimiyle tanınan adada yaklaşık 12 milyon zeytin ağacı bulunmaktadır. Aynı zamanda kaplıcaları, çam ormanları ve zengin kuş yaşamıyla ünlüdür. Midilli Adası, yaklaşık 20 milyon yıl önce volkanik aktivite sonucunda oluşmuştur.
Midilli, adanın başkenti olmanın yanı sıra, Kuzey Ege çevresinin de başkenti ve idari merkezidir. Şehir, Bizans İmparatorluğu'ndan kalma büyük bir kale tarafından hakimiyet altında tutulmaktadır. İnşa tarihi muhtemelen I. Justinianus dönemine kadar uzanan bu kalenin temelini oluşturan eski bir akropol üzerine kurulmuştur. Midilli Arkeoloji Müzesi, adanın bin yıllık tarihine ışık tutan birçok sergiyi ziyaretçilere sunmaktadır.
ADAYA NASIL GİDİLİR?
Midilli'ye ulaşmak için birçok yol vardır. En kısa ve kolayı feribot ile ulaşımdır. Ayvalık ve Midilli arası çok kısa olduğundan dolayı feribot seferleri 45 ila 90 dakika sürer. Bu fark ise deniz otobüsleri ve arabalı feribottan gelir. Deniz otobüs seferleri 45 dakika, araçlı feribot seferleri ise 90 dakika sürmektedir.
MİDİLLİ ADASI TARİHÇESİ
Midili Adası, M.Ö 3000 yılında başlayan tarihi ile Yunanistan'ın en eski şehirlerinden biridir. Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar adada uzun yıllar egemenliklerini sürdürmüşler ve birçok kültürel miras bırakmışlardır. Bizanslılar tarafından yaptırılan Midilli Kalesi, adanın en önemli simgelerinden birisidir.
1462 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine geçen Midilli Adası, Birinci Balkan Savaşı'na kadar Osmanlı yönetiminde kalmıştır. Bu 450 yıllık yönetim süresince Midilli'de sayısız Osmanlı eseri inşa edilmiştir. Adanın çeşitli bölgelerinde birçok Osmanlı camisi, hamamı, çeşmeler ve medreseler bulunmaktadır. Midilli Adası'nda Yeni Camii, Çarşı Hamamı, Sigri Camii, Sigri Hamamı, Molva Camii, Hasan Reis Camii, Valide Camii ve Messagna Camii başlıca Osmanlı yapıtlarıdır. Osmanlı Dönemi'nde ünlü şair Namık Kemal sürgün yaşantısını kendi isteğiyle Midilli Adası'nda tamamlamıştır.
NÜFUSU NE KADAR?
Midilli Adası'nın nüfusunun günümüzde 115.000'in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Midilli Adası, Suriye İç Savaşı'ndan sonra Suriyeli sığınmacıların da gittiği adalardan biridir. Midilli'de sayıları binlerle ifade edilen Suriyeli sığınmacıların bulunduğu tahmin edilmektedir.
Midilli Adası haritası nerede konumlanır? Midilli Adası haritadaki konumu itibariyle, Kuzeydoğu Ege'de Türkiye sınırlarına çok yakın bir konumda bulunmaktadır. Doğusunda Edremit Körfezi ve Ayvalık, kuzeyinde ise Ayvacık ilçeleri yer almaktadır.
MİDİLLİ ADASINDA GEZİLECEK YERLER?
Midilli Adası, zengin tarihine ait pek çok mimari kalıntıyı barındırmasıyla dikkat çekiyor. Adanın çeşitli noktalarında bulunan Klasik, Arkaik, Roma, Ortaçağ ve Helenistik dönemlere ait mimari kalıntıların büyük bir kısmı, Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Aynı zamanda adanın sahilleri eşsiz bir güzellik sunuyor, belediye parkları, meydanlar, Antik Tiyatro ve Kastrolarda halka açık yeşil alanlar bulunuyor.
Midilli'de gezilecek önemli yapılar arasında Metropol Kilisesi öne çıkıyor; eşsiz mimarisiyle dikkat çeken kilise mutlaka görülmeye değer. Taksiyarhis Kilisesi ve Ayos Therapontos Kilisesi de adada görülmesi gereken diğer önemli yapılar arasında bulunuyor. Ayrıca, çeşitli müzeler, Roma su kemerleri, Antik Tiyatro, Özgürlük Anıtı, geleneksel konaklar ve birçok tarihi eser de adada keşfedilmeyi bekliyor.
MİDİLLİ ADASINA ÖZGÜ LEZZETLER
Midilli Adası'nda yerel ekonomi tarıma, özellikle zeytinyağı üretimine dayalı olup, bunun yanı sıra hayvancılık ve balıkçılık alanında ekonomik faaliyetlerin olduğu bilinmektedir. Adadaki 13 milyon zeytin ağacından yılda 50 bin ton dolayında zeytinyağı çıkarılmaktadır. Yunanistan'ın Alaçatı'sı olarak da bilinen Molivos'a her yıl binlerce turist gelmektedir.
Midilli' nin süt ürünlerini de unutmamak gerek. Doğal otlayan hayvanlardan elde edilen yoğurt, yağ peyniri, lor peyniri ve gravyer tipi peynirlerini tatmadan dönmeyin. Adanın tatlıları, özellikle badem ezmesi ve bademli tereyağlı baklavası meşhurdur.
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