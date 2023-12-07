Ayvalık’a yakınlığı ile bilinen Midilli adasına nasıl gidilir? İşte adanın güzellikleri, tarihçesi, gezilecek yerleri ve daha fazlası…

Midilli Adası, Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası olarak Ayvalık'a oldukça yakın bir konumda bulunuyor, bu da Ayvalık'a giden turistler için farklı bir gezi alternatifi sunuyor. Tarihi boyunca birçok yazar, filozof ve şairin yetiştiği ada, aynı zamanda Barbaros Hayrettin Paşa'nın doğduğu yer olma özelliğini taşıyor. Doğal güzellikleri, kültür-sanat etkinlikleri ve şifalı sularıyla dikkat çeken Midilli Adası, Yunan adaları arasında en yeşil ve sulak olanlarından biri olarak biliniyor. Ayrıca, Yunan milli içeceği olan uzo'nun memleketi olarak da kabul ediliyor. İşte Midilli Adası'nın tarihçesi ve hakkında merak edilen detaylar…

MİDİLLİ ADASI NEREDE?

Ege Denizi'nde Türkiye kıyılarına oldukça yakın bir konumda bulunan Midilli Adası (Lesvos), sadece Midilli Boğazı ile ayrıldığı bir doğa cennetidir. Adın kökeni, ünlü antik şair Sappho'nun (MÖ 640-MÖ 600) yazdığı şiirlerden gelir. 1630 kilometrekarelik bir yüzölçümüne ve 320 km sahil şeridine sahip olan Midilli, Girit ve Eğriboz'dan sonra Yunanistan'ın en büyük adalarından biridir. Ada, haritası üzerinde net bir şekilde görülen bu özellikleriyle dikkat çeker.