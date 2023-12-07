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İstanbul trafiği durma noktasında! İşte yoğunluk haritasında son durum

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Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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İstanbul trafiği durma noktasında! İşte yoğunluk haritasında son durum

İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 85 seviyesine ulaştı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim son durumu aktardı. İşte trafik yoğunluk haritasında son durum...

İstanbul'da trafik çilesi her geçen gün artıyor.

İş çıkışı saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim son durumu aktardı.

İŞTE SON DURUM

İstanbul trafiği durma noktasında! İşte yoğunluk haritasında son durum İSTANBUL TRAFİĞİ DURMA NOKTASINDA! İŞTE YOĞUNLUK HARİTASINDA SON DURUM

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