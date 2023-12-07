Meis Adası nerede, nasıl gidilir, kapıda vize var mı? Kastteloris Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…

Mavi Mağara: Meis adasının doğal güzelliklerinden biri olan Mavi Mağara, 25 metre yüksekliği ve 30 metre genişliğiyle keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikasıdır.

St. George (Aya Yorgi): Ada üzerindeki en ünlü yerlerden biridir. St. George, eşsiz doğal manzarası ile bilinir. Gün batımı ve doğumunu izleyebileceğiniz romantik bir mekan sunar.

Meis Adası Sokakları: Daracık sokaklarıyla ünlü olan ada, adeta İtalya'nın atmosferini yansıtır. Tarihi yollar ve güzel evler, fotoğrafçılar için ideal bir konum sunar.

St. John Kalesi: 14. yüzyılda inşa edilen bu kale, geniş sahil kesimine hakimdir. Yunan bayrağının dalgalandığı tepe, adanın panoramik manzarasını sunar.

Lazarakis Restoran: Adanın merkezinde yer alan bu Rum restoranı, denize sıfır konumuyla dikkat çeker. İncelikli yemekleri ve muazzam manzarasıyla unutulmaz bir deneyim sunar.

Meis Adası Mutfağı: Deniz Mahsulleri Şöleni