Meis Adası nerede, nasıl gidilir, kapıda vize var mı? Kastteloris Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…
Meis Adası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarının ardından gündemde büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, bu özel adayı keşfetmek ve ziyaret etmek için araştırmalar yapmaya başladı. Meis Adası, Ege Denizi'nde bulunan bir cennet köşesi olarak öne çıkıyor. Adanın kendine özgü özellikleri, konaklama seçenekleri, lezzetli yemekleri ve sakin nüfusuyla dikkat çekiyor.
Meis adası gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarının hemen ardından vatandaşlar "Meis Adası nerede, nasıl gidilir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Meis Adası'nın özellikleri, konaklanacak yerleri, yemekleri ve nüfusu…
7 Aralık 2023 Perşembe günü Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Türk-Yunan ilişkilerine dair önemli gelişmelerin yaşandığı bu görüşmede 10 Yunan Adası'na Türk vatandaşlarının 7 gün boyunca vizesiz gidebilmesi kararı alındı. O adalardan biri olan Meis adasının ise detayları merak ediliyor.
KASTTELORİS - MEİS ADASI
Nüfus Toplam 492
Alan: 9,113 km²
Rakım: 273 m
Meis, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a bağlı Oniki Ada ilinde bir ada. Türkiye kıyılarından sadece 2 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 11.98 km²'dir. Adadaki tek yerleşim yeri olan Kastellorizo, Aziz Yuhanna Şövalyeler'nin buradaki kızıl kayalardan ötürü adaya verdikleri Château-Roux adının bozulmuş biçimidir.
Meis Adası Nerede?
Ege Denizi'nin kucağında gizlenen Meis Adası, tam anlamıyla bir Yunan adasıdır. Türk vatandaşları için vize gerektiren bu adaya ulaşım sadece deniz yoluyla mümkündür.
Nasıl Gidilir?
Meis Adası, deniz yoluyla adaya ulaşmak mümkündür. Kara yoluyla gidiş ise mümkün değildir.
Gezilecek Yerler
Mavi Mağara: Meis adasının doğal güzelliklerinden biri olan Mavi Mağara, 25 metre yüksekliği ve 30 metre genişliğiyle keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikasıdır.
St. George (Aya Yorgi): Ada üzerindeki en ünlü yerlerden biridir. St. George, eşsiz doğal manzarası ile bilinir. Gün batımı ve doğumunu izleyebileceğiniz romantik bir mekan sunar.
Meis Adası Sokakları: Daracık sokaklarıyla ünlü olan ada, adeta İtalya'nın atmosferini yansıtır. Tarihi yollar ve güzel evler, fotoğrafçılar için ideal bir konum sunar.
St. John Kalesi: 14. yüzyılda inşa edilen bu kale, geniş sahil kesimine hakimdir. Yunan bayrağının dalgalandığı tepe, adanın panoramik manzarasını sunar.
Lazarakis Restoran: Adanın merkezinde yer alan bu Rum restoranı, denize sıfır konumuyla dikkat çeker. İncelikli yemekleri ve muazzam manzarasıyla unutulmaz bir deneyim sunar.
Meis Adası Mutfağı: Deniz Mahsulleri Şöleni
Izgara Ahtapot: Adanın ünlü lezzetlerinden biri olan ızgara ahtapot, deniz ürünleri tutkunları için ideal bir tercihtir.
Kalamar Dolması: Lazarakis Restoran gibi mekanlarda tadabileceğiniz kalamar dolması, adanın deniz ürünleriyle zenginleşen mutfağının bir parçasıdır.
Deniz Mahsullü Risotto: Meis adasının mutfağında deniz mahsulleri her daim öne çıkar. Deniz mahsullü risotto, lezzet arayışında olanları cezbetmektedir.
Kızarmış Kırmızı Karides: Taze ve nefis kırmızı karides, adanın deniz ürünleriyle dolu sofralarının vazgeçilmezidir.
Izgara Kılıç Balığı ve Taze Istakoz Makarnası: Meis Adası'nın zengin deniz mahsulleri arasında, ızgara kılıç balığı ve taze ıstakoz makarnası da özel lezzetler arasında yer alır.
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