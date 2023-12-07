İstanköy Adası nerede, nasıl gidilir, kapıda vize var mı? Kos Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…

İstanköy adası gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarının hemen ardından vatandaşlar "İstanköy Adası nerede, nasıl gidilir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte İstanköy Adası'nın özellikleri, konaklanacak yerleri, yemekleri ve nüfusu…

7 Aralık 2023 Perşembe günü Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Türk-Yunan ilişkilerine dair önemli gelişmelerin yaşandığı bu görüşmede 10 Yunan Adası'na Türk vatandaşlarının 7 gün boyunca vizesiz gidebilmesi kararı alındı. O adalardan biri olan İstanköy adasının ise detayları merak ediliyor.

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