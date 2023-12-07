07 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Leros Adası nerede, nasıl gidilir? Kapıda Vize ile Leros Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…

Leros Adası nerede, nasıl gidilir? Kapıda Vize ile Leros Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2023
ABONE OL
Leros Adası nerede, nasıl gidilir? Kapıda Vize ile Leros Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…

Leros adası gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan’ın önemli açıklamalarının hemen ardından vatandaşlar “Leros Adası nerede, nasıl gidilir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Leros Adası’nın özellikleri, konaklanacak yerleri, yemekleri ve nüfusu…

Leros Adası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarının ardından gündemde büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, bu özel adayı keşfetmek ve ziyaret etmek için araştırmalar yapmaya başladı. Leros Adası, Ege Denizi'nde bulunan bir cennet köşesi olarak öne çıkıyor. Adanın kendine özgü özellikleri, konaklama seçenekleri, lezzetli yemekleri ve sakin nüfusuyla dikkat çekiyor.

7 Aralık 2023 Perşembe günü Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Türk-Yunan ilişkilerine dair önemli gelişmelerin yaşandığı bu görüşmede 10 Yunan Adası'na Türk vatandaşlarının 7 gün boyunca vizesiz gidebilmesi kararı alındı. O adalardan biri olan Leros adasının ise detayları merak ediliyor.

Yunanistan'ın huzurlu adası Leros, Bodrum kıyılarına oldukça yakın konumuyla dikkat çekiyor. Diğer popüler tatil destinasyonlarından farklı olarak turist kalabalığından uzak duran Leros, özellikle bayram gibi dönemlerde tekne ile gelenlerin tercihi oluyor.

Türkiye'ye yakın olmasına rağmen hala keşfedilmemiş bir ada olan Leros, sakin atmosferi ve doğal güzellikleri ile biliniyor. Adanın nüfusu yaklaşık 8000 kişi civarında olup, küçük bir ada olmasına rağmen sahil şeridinin toplam uzunluğu tam 71 kilometre.

Leros'un görülmesi gereken önemli noktaları arasında Leros Kalesi, Lakki Limanı, Agia Marina Limanı, Gourna Plajı, Kokika Plajı ve Blefouti Plajı bulunmaktadır. Adanın bu güzellikleri, doğa severler ve tarih tutkunları için muazzam bir deneyim sunmaktadır.

Leros'un yöresel mutfağı da adanın çekiciliğini arttıran unsurlardan biridir. Izgara kalamar, ızgara ahtapot, ahtapot salatası, taze balık çeşitleri, balık çorbası, karides, fava, humus, musakka, cacık "Tzatziki", kabak çiçeği dolması ve Ege otları gibi lezzetler adanın zengin mutfak kültürünü yansıtmaktadır.

Bu özel yemekler, Leros'un kendine özgü lezzetlerini tatmak isteyen ziyaretçilere unutulmaz bir gastronomik deneyim sunmaktadır.


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA