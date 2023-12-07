Leros Adası nerede, nasıl gidilir? Kapıda Vize ile Leros Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…

Türkiye'ye yakın olmasına rağmen hala keşfedilmemiş bir ada olan Leros, sakin atmosferi ve doğal güzellikleri ile biliniyor. Adanın nüfusu yaklaşık 8000 kişi civarında olup, küçük bir ada olmasına rağmen sahil şeridinin toplam uzunluğu tam 71 kilometre.