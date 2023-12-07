Sisam Adası nerede, nasıl gidilir? Kapıda Vize ile Sisam Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…

Sisam Adası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarının ardından gündemde büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, bu özel adayı keşfetmek ve ziyaret etmek için araştırmalar yapmaya başladı. Sisam Adası, Ege Denizi'nde bulunan bir cennet köşesi olarak öne çıkıyor. Adanın kendine özgü özellikleri, konaklama seçenekleri, lezzetli yemekleri ve sakin nüfusuyla dikkat çekiyor.

7 Aralık 2023 Perşembe günü Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Türk-Yunan ilişkilerine dair önemli gelişmelerin yaşandığı bu görüşmede 10 Yunan Adası'na Türk vatandaşlarının 7 gün boyunca vizesiz gidebilmesi kararı alındı. O adalardan biri olan Sisam adasının ise detayları merak ediliyor.