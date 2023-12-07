Sisam Adası nerede, nasıl gidilir? Kapıda Vize ile Sisam Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…
Sisam adası gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan’ın önemli açıklamalarının hemen ardından vatandaşlar “Sisam Adası nerede, nasıl gidilir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Sisam Adası’nın özellikleri, konaklanacak yerleri, yemekleri ve nüfusu…
Sisam Adası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarının ardından gündemde büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, bu özel adayı keşfetmek ve ziyaret etmek için araştırmalar yapmaya başladı. Sisam Adası, Ege Denizi'nde bulunan bir cennet köşesi olarak öne çıkıyor. Adanın kendine özgü özellikleri, konaklama seçenekleri, lezzetli yemekleri ve sakin nüfusuyla dikkat çekiyor.
7 Aralık 2023 Perşembe günü Yunanistan'a giden Başkan Erdoğan, Türk-Yunan ilişkileri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Türk-Yunan ilişkilerine dair önemli gelişmelerin yaşandığı bu görüşmede 10 Yunan Adası'na Türk vatandaşlarının 7 gün boyunca vizesiz gidebilmesi kararı alındı. O adalardan biri olan Sisam adasının ise detayları merak ediliyor.
Sisam veya Susam Yunanistan'da, Ege Denizi'nde, Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri, merkezi bu şehir olan ve Sisam adasını, Ahikerya adasını ve bölgedeki birkaç küçük adayı kapsayan idari bölgenin adıdır. Tarihte kurulan on iki İyon kolonisinden biridir.
Alan: 477,4 km2
Nüfus: 32.977 (2011)
Azami uzunluk: 43 km
Samos Adası'na Ulaşım:
Samos Adası'na ulaşmak için Türkiye'den direkt uçuş seferleri bulunmamakla birlikte, İstanbul Havayolları, Türk Hava Yolları, Olympic Air ve Pegasus Havayolları gibi firmalarla İstanbul veya Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan Atina'ya aktarmalı uçuşlar gerçekleştirilebilir. İstanbul-Atina arası uçuş yaklaşık 1 saat 25 dakika sürerken, Atina-Samos arası uçuş süresi ise 45 dakikadır. Samos Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım için taksi, araç kiralama ve özel transfer seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca yaz aylarında Kuşadası'ndan Samos'a düzenlenen feribot seferleri de alternatif bir ulaşım imkanı sunmaktadır.
Samos Adası Gezilecek Yerler:
Pythagorion Antik Liman Kenti: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan antik liman kenti, tarihi dokusuyla büyüleyici bir atmosfere sahiptir.
Heraion Tapınağı: Antik Yunan dönemine ait tapınak, adanın tarihî zenginliklerinden biridir.
Karaveli Köyü: Türkçe konuşulan bu geleneksel köy, doğal güzellikleri ve sıcak atmosferi ile dikkat çeker.
Samos Arkeoloji Müzesi: Adanın tarihini detaylı bir şekilde sunan müze, antik eserleri içermektedir.
Tsamadou ve Kokkari Plajları: Temiz kumsalları ve berrak deniziyle ünlü plajlar, doğal güzellikleriyle öne çıkar.
Samos Adası Tarihi ve Özellikleri:
Samos Adası, Yunan mitolojisinde Tanrıça Hera'nın doğduğu yer olarak kabul edilir. İyon kolonisi tarafından kurulan ada, M.Ö 6. yüzyılda büyük bir görkem yaşamıştır. Tarihi boyunca Persler, Atinalılar, Makedonyalılar, Ptolemiler ve Romalılar tarafından yönetilen Samos, Bizanslılar, Cenevizliler ve Venedikliler tarafından da idare edilmiştir. 1453'te Osmanlı İmparatorluğu'na katılan ada, 1922'de Yunanistan'a bağlanmıştır. Zengin tarihî geçmişiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
Samos Mutfağı:
Samos mutfağı, Ege ve Akdeniz mutfağının özelliklerini taşır. Mousakka, Tzaziki, Saganaki, Greek Salad gibi geleneksel Yunan lezzetlerinin yanı sıra, Samos'a özel revitokeftes (nohut köfte) gibi özel yemekleri de içerir. Saganaki sipariş ederken kızartma tercihinizi belirtmek önemlidir.
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