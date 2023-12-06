06 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık vefat etti

Yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
ABONE OL
Yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık vefat etti

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık'ın vefat ettiğini açıklayarak, Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zamandır tedavi altında olan yazar ve siyaset bilimci, inandığı değerleri yüksek sesle savunması ile hatırlayacağımız Mustafa Çalık'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

MUSTAFA ÇALIK KİMDİR?

Mustafa Çalık, 1956 yılında Gümüşhane'nin Çalık köyünde doğdu.

1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Çalık, 1980 yılında uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladığı Devlet Planlama Teşkilatı'nda 1984'te uzman oldu. 1985- 1987 yılları arasında ABD'de Denver Üniversitesi'ne bağlı Milletlerarası Çalışmalar Lisansüstü Okulu'nda yüksek lisans yaptı.

Çalık, 1983-1984 yılında Ankara ve Hacettepe üniversitelerinde Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersleri verdi.

Çalık, bir dönem de Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

MUSTAFA ÇALIK'IN ESERLERİ

-MHP Hareketi / Kaynakları ve Gelişimi
-Siyasi Yazılar
-Teorik Denemeler

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA