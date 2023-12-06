Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi! Sevgililerden büyük rüşvet vurgunu

VURGUNUN DETAYLARI SORUŞTURMA DOSYASINA EKLENDİ



Noterde yapılan vurgunun detayları soruşturma dosyasında yer aldı. Araçlarda koltuk ekleme çıkarma, kullanım amacı değişikliği, çeki demiri ekleme-çıkarma, teknik değişiklik, yakıt sistemi dönüşümü gibi tadilat yapılmasını isteyen araç sahipleri ilk olarak TSE tarafından yetkilendirilmiş Makine Mühendisi ve firma tarafından proje hazırlatması gerektiği, projenin asgari maliyetinin çeki demiri eklenmesi ve çıkarılması için 17 bin 717 lira, LPG dönüşümünün 34 bin 151 lira olduğu belirtildi.