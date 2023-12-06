Dünya ÇAKOP 3. Uluslararası Sempozyumu İstanbul’da düzenlenecek

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu (ÇAKOP), bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya ÇAKOP Uluslararası Sempozyumu'nda alanında uzman isimler yer alacak.

KATILMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?

8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul'da Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sempozyuma katılmak isteyenlerin, dunyacakop.com web sitesinde yer alan Sempozyum Katılım Formu'nu doldurmaları yetecek.

YOUTUBE KANALI DA AÇIK OLACAK

Katılım gösteremeyen kişiler için ise ÇAKOP Youtube kanalı online erişime açık olacak. Sempozyumda Türkçe sunumların yanında İngilizce sunumlara da yer verilecek. Bunun yanında simultane çeviriler de yapılacak.

İki gün sürecek program sabah 10.00'da başlayacak ve ilk gün 18.10'da, ikinci gün ise 17.00'de sona erecek.