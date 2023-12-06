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Dünya ÇAKOP 3. Uluslararası Sempozyumu İstanbul'da düzenlenecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Dünya ÇAKOP 3. Uluslararası Sempozyumu İstanbul’da düzenlenecek

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu (ÇAKOP), Dünya ÇAKOP Uluslararası Sempozyumu'nun üçüncüsünü düzenleyecek. "AİLEYİ İFSAD VE İNSANLIĞI YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN FARKLI CEPHELERİ: Çocuk ve Gençlerde Dijital Bağımlılığın Kimlik Gelişimine Etkisi" başlığıyla İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte Türkçe ve İngilizce sunumlar olacak. Alanında uzman 29 Türk ve yabancı isim sempozyumda yer alacak.

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu (ÇAKOP), bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya ÇAKOP Uluslararası Sempozyumu'nda alanında uzman isimler yer alacak.

KATILMAK İSTEYENLER NE YAPMALI?

8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul'da Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sempozyuma katılmak isteyenlerin, dunyacakop.com web sitesinde yer alan Sempozyum Katılım Formu'nu doldurmaları yetecek.

YOUTUBE KANALI DA AÇIK OLACAK

Katılım gösteremeyen kişiler için ise ÇAKOP Youtube kanalı online erişime açık olacak. Sempozyumda Türkçe sunumların yanında İngilizce sunumlara da yer verilecek. Bunun yanında simultane çeviriler de yapılacak.

İki gün sürecek program sabah 10.00'da başlayacak ve ilk gün 18.10'da, ikinci gün ise 17.00'de sona erecek.

DESTEK VEREN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI:

AİLEMİZDER, AKDER,ASIMIN NESLİ, ASİTANE, AYDOSTDER, AYED, BAKAP, BAŞEDER, BAYDER, BEYAZGÜL DERNEĞİ, BİRLİK VAKFI, BİSEG, DERSİAD, DÜNYEV, ERDEMLİLER HAREKETİ, ERKADIN, GELECEĞİN SESİ DERNEĞİ, GENÇDÜŞÜN, GÖNÜL-DER, HAKEDER, HUKUKÇU HANIMLAR DERNEĞİi HÜDAYİ VAKFI, HÜRDER,İFTAH, İGETEV, İLKE AKADEMİ, İLİM YAYMA BAŞAKŞEHİR, İNSAN MEDENİYET HAREKETİ, İNSAN VE İRFAN VAKFI, İYİBİDER, İYİLİK VAKTİ GRUBU, KAGEG, KAR TANESİ YAŞAM MERKEZİ, KASAV, KATEDER, MAARİFAN,MEDYA PLATFORMU, MEMURSEN, İSTANBUL MTTB, MUTLU YUVA DERNEĞİ, NEYAD, NİSAN GRUBU,OKED, RİHLE, RUHSAK, SICAK YUVA VAKFI, SÜREYYADER, TÜM KAYDER, TÜRK GENÇLİK VAKFI,TÜRKİYE DÜŞÜNCE PLATFORMU, TÜSEP, TÜZDEV, UKTEDER, USMED, ULUSLARARASI FATIMA DERNEĞİ, YEKAD,YETKİM, ZİHMENDER

İŞ BİRLİĞİ YAPILAN ÜNİVERSİTELER

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi.

1. GÜN PROGRAMI

1. GÜN PROGRAMI

2. GÜN PROGRAMI

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