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Emekli askeri böyle dolandırdılar: Alo ben istihbaratçı Oktay! 1 milyonunu kaptırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.12.2023
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Emekli askeri böyle dolandırdılar: Alo ben istihbaratçı Oktay! 1 milyonunu kaptırdı

İstanbul Beşiktaş'ta ikamet eden emekli asker gelen telefona verdiği cevapla dolandırıldı. Emekli Emin E. telefonla arayan bir kişi kendisini istihbaratçı Oktay olarak tanıtıp "kimlik bilgilerinizde değişiklik yapılacak size yeni kimlik vereceğiz" dedi. 4 saat kadar süren telefon konuşmasının sonunda Emin E.'nin banka şifrelerini öğrenen sahte istihbaratçı birkaç gün içinde 1 milyon lira parayı kendi belirlediği hesap numaralarına aktardı.

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesinde ikamet eden emekli asker Emin E.'nin telefonuna 14 Kasım günü bir çağrı geldi. İddiaya göre telefonu açtığında karşısındaki kişi kendisini Gayrettepe Polis merkezinde görevli istihbaratçı olarak tanıttı.

Dolandırıcı inandırıcı olması için telefonu kapatmadan Emin E.'in 155'i tuşlamasını istedi. İddiaya göre o tuşlamayı yapınca karşısında sözde bir başka polis çıktı. Sizi arayan polis doğru deyince Emin E. dolandırıcılara biraz daha güvendi. Sözde istihbaratçı emekli askeri bir de sözde savcı ile görüştürüp söylediklerine tamamen inandırdı.

YENİ KİMLİK ÇIKARDIK DEDİLER
Saatler süren telefon konuşmasında dolandırıcılar Emin E.'ye kimlik bilgilerinde değişiklikler olduğunu ve yeni kimlik kartı çıkarıldığını söyleyip birde görünüp silinen bir fotoğraf gönderdiler. Gelen fotoğrafta kimlik bilgilerinin doğru girildiğini gören Emin E. artık dolandırıcılara tamamen inandı.

TEK TUŞLA BANKA HESABINI ELE GEÇİRDİLER
Artık dördüncü saatine giren konuşma sonunda Emin E.'nin malvarlıklarına kadar geldi. Emin E.'nin emniyette verdiği ifadede yer alan iddiasına göre dolandırıcılar daha önce sattığı malvarlığına kadar her bir detayı biliyordu.

Onların bildiği her bir doğru bilgi Emin E.'yi biraz daha güvendiriyordu. Sonunda şahıslar Emin E.'nin iki özel banka hesaplarının şifresini tuşlamasını istedi.

Tuşlamayı yaptıktan sonra da paralarının artık güvende olduğunu yeni gelen kimlik kartı ile paraları teslim alabileceğini söyleyip telefonu kapattı.

HESAPTA PARA KALMAYINCA TEKRAR ARADILAR
Dolandırıcılar ilk olarak 500 bin lira daha sonra 320 bin lira ve parça parça 156 bin lira parayı kendi hesaplarına gönderdi.

Hesapta para kalmayınca yüzsüz dolandırıcılar tekrar arayıp 1 milyon liraya daha ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Son görüşmeden ailesine bahseden Emin E. dolandırıldığını anlayınca hemen polise gidip şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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