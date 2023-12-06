Emekli askeri böyle dolandırdılar: Alo ben istihbaratçı Oktay! 1 milyonunu kaptırdı

HESAPTA PARA KALMAYINCA TEKRAR ARADILAR

Dolandırıcılar ilk olarak 500 bin lira daha sonra 320 bin lira ve parça parça 156 bin lira parayı kendi hesaplarına gönderdi.

Hesapta para kalmayınca yüzsüz dolandırıcılar tekrar arayıp 1 milyon liraya daha ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.