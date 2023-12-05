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Nafakayı ödemeyi unutan 81 yaşındaki adam gözyaşları içinde cezaevine girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Nafakayı ödemeyi unutan 81 yaşındaki adam gözyaşları içinde cezaevine girdi

Bursa'da eski eşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanıp, cezaevine götürülen Züftü Şirin (81), gözyaşlarını tutamadı. O anlar görenlerin içini burktu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unutan 81 yaşındaki adam tutuklandı. Yaşlı adam cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.

Züfrü Ş.(81), iddiaya göre eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu.

Şikayet üzerine Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi.

Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen adam, mahkemece tutuklandı. Tutuklanan adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.

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