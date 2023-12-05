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Diyarbakır'da ekipleri harekete geçiren olay! 'Bebek atıldı' iddiası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2023
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Diyarbakır’da ekipleri harekete geçiren olay! ’Bebek atıldı’ iddiası

Diyarbakır'da bulunan ağır hasarlı bir binanın su dolu bodrum katına bebek atıldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye gelen yetkililer suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da, ağır hasarlı binanın bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, suyu boşaltmak için çalışma başlattı.



Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp boşaltılan 4 katlı sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, binanın etrafını güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ekipleri de bodrum kattaki suyun boşaltılması için çalışma başlattı. Polis, ihbarı gerçekleştirenin ifadesine başvurdu.

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