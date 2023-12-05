05 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Görenler inanamıyor! Kayaların içinden çil çil altın çıktı! 160 bin dolar değerinde...

Görenler inanamıyor! Kayaların içinden çil çil altın çıktı! 160 bin dolar değerinde...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
ABONE OL
Görenler inanamıyor! Kayaların içinden çil çil altın çıktı! 160 bin dolar değerinde...

Dünya genelinde nadir rastlanan olaylardan biri yaşandı. Altın avına çıkan bir vatandaş, keşfettiği kaya parçasının içinde tam 160 bin dolar değerinde altın buldu. Bu olağanüstü keşif, altın avcıları ve madencilik tutkunları arasında heyecan yarattı.

Victoria eyaletinde, altın avcılığı yapan bir vatandaş, 43 yıllık meslek hayatında eşine az rastlanır bir keşfe imza attı. Değerli metallerin peşinde olan bu altın avcısı, kayanın içerisinden tam 160 bin dolar değerinde altın külçesi buldu.

TAHMİNİ FİYATI 160 BİN DOLAR

Bulunan kaya parçasının içindeki altının değeri yaklaşık olarak 160 bin dolar olarak tahmin ediliyor.

Bu büyük keşif Victoria eyaletindeki eski altın madenlerinin hâlâ ne kadar değerli olduğunu gözler önüne serdi.

AKILALMAZ KEŞİF!

Bu eşsiz keşfi yapan kişinin ismi açıklanmamakla birlikte, bulduğu altının miktarı ve değeri herkesi şaşırttı.

Melbourne yakınlarındaki bir dükkanda maden arama ekipmanları satan Darren Kamp, bu kaya parçasını satın aldı ve 43 yıllık kariyeri boyunca gördüğü en büyük numune olduğunu ifade etti.

Kamp, altın avcısının bulduğu kayanın yarısını kendisine getirdiğini ve bu buluşun "hayatta bir kez bulunabilecek bir şey" olduğunu belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA