Görenler inanamıyor! Kayaların içinden çil çil altın çıktı! 160 bin dolar değerinde...
Dünya genelinde nadir rastlanan olaylardan biri yaşandı. Altın avına çıkan bir vatandaş, keşfettiği kaya parçasının içinde tam 160 bin dolar değerinde altın buldu. Bu olağanüstü keşif, altın avcıları ve madencilik tutkunları arasında heyecan yarattı.
Victoria eyaletinde, altın avcılığı yapan bir vatandaş, 43 yıllık meslek hayatında eşine az rastlanır bir keşfe imza attı. Değerli metallerin peşinde olan bu altın avcısı, kayanın içerisinden tam 160 bin dolar değerinde altın külçesi buldu.
TAHMİNİ FİYATI 160 BİN DOLAR
Bulunan kaya parçasının içindeki altının değeri yaklaşık olarak 160 bin dolar olarak tahmin ediliyor.
Bu büyük keşif Victoria eyaletindeki eski altın madenlerinin hâlâ ne kadar değerli olduğunu gözler önüne serdi.
AKILALMAZ KEŞİF!
Bu eşsiz keşfi yapan kişinin ismi açıklanmamakla birlikte, bulduğu altının miktarı ve değeri herkesi şaşırttı.
Melbourne yakınlarındaki bir dükkanda maden arama ekipmanları satan Darren Kamp, bu kaya parçasını satın aldı ve 43 yıllık kariyeri boyunca gördüğü en büyük numune olduğunu ifade etti.
Kamp, altın avcısının bulduğu kayanın yarısını kendisine getirdiğini ve bu buluşun "hayatta bir kez bulunabilecek bir şey" olduğunu belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Görenler inanamıyor! Kayaların içinden çil çil altın çıktı! 160 bin dolar değerinde...
- GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 kaç TL, kaç dolar olacak? Sistem gereksinimleri, haritası...
- 2024 ALES ne zaman yapılacak? Yeni ALES-1 başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 ALES SINAV TAKVİMİ!
- Bankalar yeni oranları duyurdu! 120 bin liranın 30 günlük mevduat faizi getirisi...
- SAFİR 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV Safir dizisi gelecek hafta neler olacak?
- Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece hangi gün? Kış gündönümü tarihi...
- Çalışan emekliye 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan ve çiftçi emeklilerine ikramiye ne zaman ödenecek?
- ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM son dakika! 5 Aralık 2023 ALES/3 sonuçları nasıl öğrenilir?
- 1999-2000-2005 SGK girişliye erken emeklilik Meclis kapısında! 7.200 güne 5 yıl kazanç jesti vurdu! Kadın/erkek yaş, prim tablosu çizildi!
- Kamu ve taşeron 4D'li işçilere ödeme takvimi netleşti! İlave Tediye kazancı banka hesaplarına geçecek! En az 11.402 TL alanlara o tarihten itibaren...
- Yağlı, kuru, hassas, karma ciltlere yüz yıkama reçetesi! Meğer A'dan Z'ye yanlışmış!
- Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu | 4 Aralık FB-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?