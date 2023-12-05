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Ağrı'da yoğun sis kaza getirdi! Zincirleme kazada çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2023
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Ağrı’da yoğun sis kaza getirdi! Zincirleme kazada çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi...Ağrı'da yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 19 kişi yaralandı. Kaza nedeni ile bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin araçları kaldırması ile yeniden trafiğe açıldı.

Ağrı'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinden kaynaklı olarak meydana gelen zincirleme kazada 19 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan ve görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis nedeniyle Taşlıçay-Ağrı güzergahında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Diyadin Belediyesine ait içerisinde yolcu bulunan 3 midibüs, tır, hafif ticari araç, otomobil ve trafik polis aracının karıştığı zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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