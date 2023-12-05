Edirne’de içme suyu sıkıntısı! Halk CHP’li belediyeye öfkeli! Pet şişelerle uzun kuyruklar

'BANYO YAPAMIYORUM'

Evinde 2 haftadır su olmadığını belirten Figen Toprak, "2 haftadan beri sularımız maalesef yok. Ne duş alabiliyoruz, ne tuvaletlerimiz temizlenebiliyor. Sağdan soldan sular alıp eve götürüyoruz. En kısa zamanda çözülmesini istiyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı hazır sularla karşılıyoruz şu anda. Bu şekilde devam ederse çok zorlanacağız. 2 haftadır banyo yapamıyorum. Devamlı ıslak mendiller kullanmak zorunda kalıyoruz. Belediyenin bir an önce çözüm bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Evinde hastası olduğunu ve hijyene önem vermesi gerektiğini anlatan Hilal Tırnavalı da "Kardeşim evde ameliyatlı yatıyor. Hijyene çok önem vermemiz gerekiyor ama maalesef sular yok. En önemlisi tuvalet temizliği sıkıntılı. Bir insanın ihtiyacı olan su olmadan ne yapabiliriz. İhtiyaçlarımızı ya su satın alarak ya da böyle çeşmeden toplayarak karşılıyoruz" dedi.