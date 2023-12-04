Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! O ilde 7 gün güneş yok! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte son hava durumu tahminleri...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale ile bölgenin Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde önceleri güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatısının akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.