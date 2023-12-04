Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! O ilde 7 gün güneş yok! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son hava durumu tahminleri...
Ilık geçen hafta sonunun ardından Türkiye pazartesi sabahına buz gibi bir havayla başladı. Soğuk ve yağmurlu hava salı gününden sonra tüm yurdu etkisi altına alacak. Meteoroloji, yarın için 4 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Öte yandan uzmanlar 7 gün boyunca İstanbul'da gri bir havanın hakim olacağını belirtti. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağış bekleniyor.
Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısında ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise çarşamba gününden itibaren güney ve doğu kesimlerde, cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerde azalacağı ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Hafta sonu etkili olan lodos nedeniyle İstanbul'da hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıktı. Ancak megakent, haftanın ilk gününde buz gibi bir havayla başladı.
Havaların ani soğumasıyla 'İstanbul'da kar ne zaman yağacak' sorusu da merak konusu oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aralık ayı tahminlerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yağışı görünmüyor. Aralık ayında sağanak yağış ve kuvvetli soğuk bekleniyor.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Bugün Pazartesi Marmara Ege ve Batı Karadeniz bölgesinde yağmur var. Sıcaklık 10 derece düşerek olması gerekene iniyor Marmarada Poyraz kuvvetli dolayısıyla hissedilen sıcaklık daha düşük. Yağmur Edirne, Kırklareli Tekirdağ Çanakkale Edremit körfezi İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli.
Bu hafta salı günü hariç ülkede yağış var. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde. Çarşamba ve hafta sonu doğu Anadolu'da kar yağışı görülecek. Diğer bölgelerde kar yok. İstanbul bugün yağmurlu kuzey ilçelerinde kuvvetli olur. Sıcaklık 11 derece."
SON TAHMİNLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale ile bölgenin Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde önceleri güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatısının akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Doğu Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerine kadar yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta.
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