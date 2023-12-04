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İzmir'de sağanak yağışın ardından hortum paniği: O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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İzmir’de sağanak yağışın ardından hortum paniği: O anlar kamerada

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında etkili olan sağanak yağışın ardından hortum meydana geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İzmir'in Çeşme ilçesi ile kıyı ilçelerde etkili olan sağanak yağışın ardından, Çeşme Alaçatı Port açıklarında hortum meydana geldiği görüldü.

İlçenin değişik yerlerinden görülen hortum, kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

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