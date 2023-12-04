Kayıp ihbarı yapılmıştı! Gelen haber ailelerini kahretti
Eskişehir'de kayıp ihbarı yapılan iki gençten acı haber geldi. 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin ile 22 yaşındaki Bilal Kuru'nun içerisinde bulunduğu otomobil, bir su arıtma tesisine ait alanda devrildiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetin ve Kuru'nun hayatlarını kaybettiğini belirledi.
İmişehir Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerindeki OSB'ye ait su arıtma tesisine devrilmiş vaziyetteki 26 AHD 335 plakalı otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgede yaptıkları çalışmada, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişinin, 1 Aralık Cuma günü Çifteler ilçesinde haklarında kayıp başvurusu yapılan 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin ile 22 yaşındaki Bilal Kuru olduğunu tespit etti.
Sağlık ekipleri, Çetin ve Kuru'nun hayatlarını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki gencin cenazeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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