İstanbul’da ilginç olay! Pencereye çıkıp yardım istedi esnaflar kurtardı

'POLİS' DİYE BAĞIRIYORDU"

Mahalle sakini Davut Şener, "2 gözü de mosmordu muhtemelen çocuğu dövdüler. Arapça bilen arkadaşlar konuştu. Çocuğun pasaportunu ve telefonunu almışlar. İkinci el eşyalar satan dükkan var oraya soktular çocuğu. O iş yeri de binada kirayla ilgilenenler galiba. Daha sonra da polisler gelip olaya müdahale etti. Daha önce de 25-30 kişilik gruplar birbirlerine girmişti. Polis geliyor ama polis geldiğinde dağılmış oluyorlar" dedi.

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