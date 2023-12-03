İstanbul'da ilginç olay! Pencereye çıkıp yardım istedi esnaflar kurtardı
İstanbul Bahçelievler'de ilginç bir olay yaşandı. Bir kişi pencereye çıkarak "Gasbediliyorum" diye bağırdı. Şahıs çevredeki esnaflar tarafından kurtarılırken, yabancı uyruklu kişi, polis merkezine götürüldü.
Bahçelievler'de dövülerek gasbedildiğini iddia eden kişi, pencereye çıkarak yardım istedi. Çevredeki esnaf tarafından merdivenle birinci kattaki pencereden indirilen yabancı uyruklu kişi, polis merkezine götürüldü.
Olay, 1 Aralık Cuma günü öğle saatlerinde Çobançeşme Mahallesi'nde 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pasaportu, cep telefonu ve bir miktar parasının gasbedildiğini iddia eden Nasir Sıfeddıne, pencereye çıkarak yardım istedi.
Sıfeddıne, esnaf tarafından birinci kattaki pencereden merdivenle indirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yabancı uyruklunun çıkarıldığı evdeki iki şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Nasir Sıfeddıne'in ifadesiyle, şüphelilerden Muhammed Resad Ahmed'in, Sıfeddıne'i darbedip pasaportunu, cep telefonunu ve bin 400 Euro parasını gasbettiği, diğer şüpheli Iben-Amghar Ennajen'in ise olayın gerçekleştiği evde yaşadığı öğrenildi.
Şüphelilerin üst aramasında toplam 2 bin 60 Euro ile 2 bin 985 lira para ele geçirilirken, Sıfeddıne'in cep telefonu ve pasaportu bulunamadı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
'POLİS' DİYE BAĞIRIYORDU"
Mahalle sakini Davut Şener, "2 gözü de mosmordu muhtemelen çocuğu dövdüler. Arapça bilen arkadaşlar konuştu. Çocuğun pasaportunu ve telefonunu almışlar. İkinci el eşyalar satan dükkan var oraya soktular çocuğu. O iş yeri de binada kirayla ilgilenenler galiba. Daha sonra da polisler gelip olaya müdahale etti. Daha önce de 25-30 kişilik gruplar birbirlerine girmişti. Polis geliyor ama polis geldiğinde dağılmış oluyorlar" dedi.
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