CHP’li İBB yine vatandaşı isyan ettirdi! 3 aydır bitmeyen çalışma! Bölgeyi lağım bastı sokaklar mayın tarlasına döndü

Şişli'de İSKİ tarafından 3 ay önce başlatılan altyapı çalışmasının hala bitmemiş olması vatandaşları adeta çileden çıkardı. Yolların mayın tarlasına döndüğünü ve yanlış çalışma nedeniyle iş yerlerini de su ve lağım bastığını söyleyen mahalleli, tüm şikayetlerine rağmen asla muhatap bulamadıklarını belirterek, "Daha iyi bir hizmet olması beklenirken rezil ettiler, berbat ettiler" dedi.





İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yaklaşık 3 ay önce Şişli Fulya Mahallesinde başlanan altyapı çalışmasının hala bitmemiş olması vatandaşları adeta çileden çıkardı. Bölgenin önemli ulaşım hatlarından biri olan Mehmetçik Caddesi'nin çalışmalar nedeniyle aylardır bölüm bölüm kapatıldığı, bu sebeple mahalle halkının evlerine gitmekte dahi zorluk yaşadığı öğrenildi.