Bu kez ünlü şefler hedefte! Dolandırıcılardan yeni tuzak: Sahte rezervasyon...

"BANA 1000 EURO VER, DÜŞEYİM YAKANDAN" DEDİ

Restoranı adına sahte web sitesi açılıp misafirlerinin dolandırıldığını ve dolandırıcının kendisinden para istediğini DHA'ya anlatan Arda Türkmen, "Bizim başımıza gelen de şu oldu; bir misafirimiz sosyal medyaya yazmış. Biz de ne oldu diyerek baktık. Bizim internet sitesini kopyalamış birisi. Bununla beraber baya bir önden rezervasyon almış. Bir sürü insanı da mağdur etmiş. Konunun tabi bizle alakası bile yok. Biz bunu gördükten sonra onunla ilgili olan ve arama motorunda çıkan her şeyi kapattırdık. Fakat arkadaş çok dişli çıktı. Bana sosyal medyadan mesaj attı. Mesajında 'Bana 1000 Euro ver, düşeyim yakandan' dedi. Aynı kişi başka bir Antepli baklavacının bütün hesaplarını ele geçirmiş. Hala da sipariş alıyormuş dönem dönem. Önemli olan onun için parayı almak. O yüzden herkes dikkatli olsun. Çok ciddi bir dolandırıcılık bu. Hem bizim restoran sektöründeki müessese tarafındakiler arada bir kendi data ve bilgilerini, sosyal medyadan, dijitalden ve arama motorlarından kontrol etsinler. Hem de misafirler gidecekleri restoranın birebir telefonun ne olduğunu iyi bulsunlar, araştırsınlar. Genellikle cep telefonu değil de sabit numaralardan rezervasyon almayı tercih ediyoruz. Nereyi aradıklarından emin olsunlar. Bizim başımıza böyle bir şey geldi. Herkesi de uyarmakta fayda var. Şöyle oldu; misafir rezervasyonu var diye geliyor, benim rezervasyonum var diyor. Bakıyorlar, kontrol ediyorlar, biz de böyle bir rezervasyon çıkmıyor. Misafir kaparo yolladım, onu yaptım, bunu yaptım anlatıyor. Araştırıyorlar, bakıyorlar ki bize değil başka bir yere kaparo yollamış. Olur mu diyor misafir, ben internetten girdim sitenize deyince her şey anlaşılıyor. Bakıyoruz ki bir tane alternatif web adresi var ve oraya gitmiş. Biz birkaç kişiyi bu şekilde misafir ettik, mağdur olmasınlar diye. Ama son dönemlerde çok artan dolandırıcılık metotlarından bir tanesi de bu. İnsanların dikkat etmesi lazım. Son olarak herkese güzel bir Aralık ayı diliyorum. İnşallah güzel yerlerde güzel yemekler yesinler ve doğru restoranlara doğru şekilde rezervasyon yapsınlar" diye konuştu.