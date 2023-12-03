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İstanbul'da boks ringlerini aratmayan kavga! Çığlık atarak uzaklaştı | O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2023
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İstanbul’da boks ringlerini aratmayan kavga! Çığlık atarak uzaklaştı | O anlar kamerada

İstanbul Fatih'te iki kişi sokak ortasında gard alarak kavgaya tutuştu. Boks ringlerini aratmayan kavgayı gören bir kadın çığlık atarak kaçarken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Fatih Aksaray'da iki kişi sokak ortasında gardını alarak birbirlerine vurdu. Şahısların kavga ettiğini gören kadın çığlık atarak uzaklaştı. Boks ringini aratmayan kavga kameralara yansıdı.



Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Aksaray'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kişi sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından şahıslar gardını alarak birbirlerine vurmaya başladı. Kavga esnasında yoldan geçen bir kadın çığlık atarak kaçarken, vatandaşların araya girmesiyle şahıslar uzaklaştırıldı. Boks ringini aratmayan kavga ise kameralara yansıdı.

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