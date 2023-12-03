İstanbul’da boks ringlerini aratmayan kavga! Çığlık atarak uzaklaştı | O anlar kamerada

Fatih Aksaray'da iki kişi sokak ortasında gardını alarak birbirlerine vurdu. Şahısların kavga ettiğini gören kadın çığlık atarak uzaklaştı. Boks ringini aratmayan kavga kameralara yansıdı.





Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Aksaray'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kişi sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı.