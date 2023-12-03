Esenyurt’ta vahşet: 4 gündür haber alınamayan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı! Detaylar ortaya çıktı

OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Muhammed Ali Polat ile günlük kiralık eve girdikleri belirlenen M.İ. ve İ.Y.'yi Bağcılar'da gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda ayrıca O.K. ve K.Ç.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.İ. ve İ.Y.'nin olayın ardından kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Olay yerinden elinde silahla kaçan şahsın İ.Y. olduğu, olay günü evde bulunan şahıslarla aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıktığı ve olayın meydana geldiği belirlenmiş, şüpheli şahıs Bağcılar ilçesinde M.İ. isimli şahısla birlikte yakalanmış, M.İ.'nin üzerinden 1 adet silah ele geçirilmiştir. Şahısların yapılan sorgulamasında; Muhammed Ali Polat ve M.İ.'nin benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

KİRALIK EVE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Muhammet Ali Polat'ın öldürüldüğü günlük kiralık dairenin girişinde bulunan güvenlik kamerasını incelemeye alan polis ekipleri, olay öncesinde binaya M.İ. ve İ.Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişinin girdiğini belirledi. Görüntülerde ilk olarak M.İ. ve İ.Y. ile birlikte 3 kişinin eve girdiği, ardından da motosikletini sokağa park eden kurye ve beraberindeki bir kişinin eve girdiği görülüyor. Eve son olarak yanındaki arkadaşıyla Muhammet Ali Polat geliyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde cinayetin işlendiği 00.14 sıralarında M.İ. ve İ.Y.'nin binadan çıktıkları görülüyor.