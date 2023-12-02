TEM Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda kişi yaralandı
Kocaeli'de, TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada, 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Hatipköy mevkisinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 71 ACL 869 plakalı yolcu otobüsü, önündeki S.Ç. yönetimindeki 26 ABF 096 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, yolcu otobüsündeki 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.
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