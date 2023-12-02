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Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları 14. gününde

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2023 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
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Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları 14. gününde

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. 70'in üzerinde dalgıç batan geminin içinde ve çevresinde aramalarını sürdürüyor.

Geçen 19 Kasım günü kuvvetli fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı yük gemisinin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları ise 14 gündür devam ediyor.

Kayıp denizcilere ulaşmak için AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, TSK'ya ait SAT komandoları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalara enkaz kaldırma ve denizaltı kurtarma kabiliyeti bulunan TCG Akın gemisi de dahil oldu. 70'in üzerinde dalgıç batan geminin içinde ve çevresinde aramalarını sürdürüyor.

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