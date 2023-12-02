Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları 14. gününde

Kayıp denizcilere ulaşmak için AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, TSK'ya ait SAT komandoları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalara enkaz kaldırma ve denizaltı kurtarma kabiliyeti bulunan TCG Akın gemisi de dahil oldu. 70'in üzerinde dalgıç batan geminin içinde ve çevresinde aramalarını sürdürüyor.