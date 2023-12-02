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Son dakika: Deniz ulaşımında sefer iptalleri: Gökçeada ve Bozcaada feribot hatları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2023
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Son dakika: Deniz ulaşımında sefer iptalleri: Gökçeada ve Bozcaada feribot hatları...

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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