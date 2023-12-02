02 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika... Maltepe Cevizli'de kahve ve kahve makineleri üretim tesisinde yangın

Son dakika... Maltepe Cevizli'de kahve ve kahve makineleri üretim tesisinde yangın

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2023 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
ABONE OL
Son dakika... Maltepe Cevizli’de kahve ve kahve makineleri üretim tesisinde yangın

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Cevizli Mahallesi Cebeci Sokakta bulunan kahve ve kahve makineleri üretimi yapılan iş yeri alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın bir buçuk saatte kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Cevizli Mahallesi Cebeci Sokakta bulunan kahve ve kahve makineleri üretimi yapan tek katlı yaklaşık 600 metrekare büyüklüğünde bir iş yerinde çıktı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliğini aldı.

İtfaiye ekipleri yerden ve merdiven aracıyla havadan müdahale etti.

Yangın ekiplerin 1 buçuk saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler soğutma çalışması başlattı.

İş yeri sahibi Muammner Bayındır, "Kahve ve kahve makinesi üretimi yapıyoruz. Komşum aradı 'yan tarafta duman çıkıyor' dedi. Geldiğimde duman çıkıyordu. İtfaiye gelene kadar bina gitti" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA