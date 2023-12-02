Ehliyet elektronik sınav sonuçları nasıl öğrenilir 2023? MEB / e- sınav sonuç sorgulama!

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILIYOR?

1. Ehliyet Başvuruları ve Teorik Eğitim: Her ayın 1'i ile 10'u arasında ehliyet başvuruları alınmaktadır. Sürücü adayları, başvurularını tamamladıktan sonra kursun belirlediği eğitim planı doğrultusunda teorik eğitim alırlar.

2. Teorik Sınav Tarihleri: Teorik sınav tarihi, e-sınav merkezlerindeki yoğunluğa bağlı olarak belirlenir. Bu nedenle, adaylara en yakın tarihe randevu verilir. Teorik sınavlar hafta içi ve hafta sonu yapılabilir.

3. Direksiyon Sınavları: Direksiyon sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenir. Direksiyon sınavları sadece hafta sonları düzenlenir. Teorik sınavı geçemeyen adaylar direksiyon sınavına katılamazlar.