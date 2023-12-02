Ehliyet elektronik sınav sonuçları nasıl öğrenilir 2023? MEB / e- sınav sonuç sorgulama!
Ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı! Ehliyet almak isteyenlerin katıldığı ilk sınav olan E-sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tarihlerde düzenleniyor. Hafta sonları gerçekleşen bu sınavlar, e-devlet ve MEB e-sınav sonucu sorgulama ekranında yoğun ilgi görüyor. Peki ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? İşte haberin detayları...
Araba kullanmak isteyen ve ehliyet almak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen e-sınav ve direksiyon sınavına katılan vatandaşlar, sonuçların ne zaman ve nereden açıklanacağını sorguluyor. İşte 2023 ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı!
SINAVLAR NE ZAMAN YAPILIYOR?
1. Ehliyet Başvuruları ve Teorik Eğitim: Her ayın 1'i ile 10'u arasında ehliyet başvuruları alınmaktadır. Sürücü adayları, başvurularını tamamladıktan sonra kursun belirlediği eğitim planı doğrultusunda teorik eğitim alırlar.
2. Teorik Sınav Tarihleri: Teorik sınav tarihi, e-sınav merkezlerindeki yoğunluğa bağlı olarak belirlenir. Bu nedenle, adaylara en yakın tarihe randevu verilir. Teorik sınavlar hafta içi ve hafta sonu yapılabilir.
3. Direksiyon Sınavları: Direksiyon sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenir. Direksiyon sınavları sadece hafta sonları düzenlenir. Teorik sınavı geçemeyen adaylar direksiyon sınavına katılamazlar.
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı E-Sınav Sistemi: Ehliyet sınav sonuçlarına erişim için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi e-sınav sistemi kullanılabilir. Bu sistem üzerinden T.C. kimlik numaranızı ve güvenlik kodunu girerek sonuçları öğrenebilirsiniz.
MEB ELEKTRONİK SINAV SONUÇ AÇIKLAMA EKRANI!
e-Devlet Üzerinden Sorgulama: Ehliyet sınav sonuçlarını e-Devlet üzerinden de sorgulayabilirsiniz. Türkiye'nin resmi e-hizmet platformu olan e-Devlet üzerinden giriş yaparak "MEB Sınav Sonuç Sorgulama" hizmetini kullanabilirsiniz.
E-DEVLET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
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- Ehliyet elektronik sınav sonuçları nasıl öğrenilir 2023? MEB / e- sınav sonuç sorgulama!
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