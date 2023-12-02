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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu uyarı | Bugün 2 Aralık Cumartesi hava nasıl olacak?

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Giriş Tarihi: 02.12.2023 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji’den İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu uyarı | Bugün 2 Aralık Cumartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre, İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli'nde kuvvetli fırtına devam edecek. Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü yağışla birlikte kuzeybatı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Peki, haftasonu hava nasıl olacak? İşte son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Peki, haftasonu hava nasıl olacak? İstanbul'a haftasonu yağmur yağacak mı? İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

O İLLERE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, 2 Aralık Cumartesi gününü kapsayan 4 kentimize sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte sarı kodlu uyarı yapılan o illerimiz...

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak 02.12.2023 Cumartesi günü Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Aynı zamanda İstanbul Valiliği, bugün kentin kuzey ilçelerinde kısa süreli etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı bulutlu, Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus dadisesi bekleniyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

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