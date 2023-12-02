Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji’den İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu uyarı | Bugün 2 Aralık Cumartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Peki, haftasonu hava nasıl olacak? İstanbul'a haftasonu yağmur yağacak mı? İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.