Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu uyarı | Bugün 2 Aralık Cumartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre, İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli'nde kuvvetli fırtına devam edecek. Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü yağışla birlikte kuzeybatı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Peki, haftasonu hava nasıl olacak? İşte son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Peki, haftasonu hava nasıl olacak? İstanbul'a haftasonu yağmur yağacak mı? İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
O İLLERE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, 2 Aralık Cumartesi gününü kapsayan 4 kentimize sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte sarı kodlu uyarı yapılan o illerimiz...
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak 02.12.2023 Cumartesi günü Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Aynı zamanda İstanbul Valiliği, bugün kentin kuzey ilçelerinde kısa süreli etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus dadisesi bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 Aralık 2023 Cuma reyting sonuçları! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti! Dün akşamın reyting birincisi...
- NETFLİX SQUİD GAME 2. sezon ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? Squid Game 2. sezon çıktı mı?
- Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- İlk kez ev alacaklara müjde! 1.20 faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile İlk Evim Kampanyası şartları, daire fiyatları, vade sayısı...
- 2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasa son dakika açıklamaları: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim, erken emeklilik, taşerona kadro...
- SURVİVOR ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? Survivor All Star 2024 yarışmacı kadrosu!
- Yalı Çapkını 48. bölüm izle! Yalı Çapkını son bölüm tek parça izle!
- Emekliye müjde duyuruldu! 2 ödeme birden alabilirsiniz! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 5000 TL ikramiye + 12.000 TL...
- Can Gürzap kimdir, kaç yaşındaydı? Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Can Gürzap neden vefat etti, hastalığı neydi?
- YSK YEREL SEÇİM TAKVİMİ: Belediye ve muhtarlık seçimleri ne zaman 2024? Yerel seçimler hangi tarihte yapılacak?
- SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak son dakika?
- EURO 2024 KURA TARİHİ: EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada?