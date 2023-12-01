Kanadalı sanatçı Abel Tesfaye’den Gazze’ye 2,5 milyon dolarlık yardım

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Tesfaye'nin Gazze'ye yönelik 2,5 milyon dolarlık yardımının yaklaşık 4 milyon gıda paketine tekabül ettiği, bu yardımın 173 bin Filistinliye iki haftalık gıda tedariki sağlayacağı kaydedildi.



Açıklamada, Tesfaye'nin yardımının "açlığın eşiğinde olan 1 milyon Gazzeli"ye yardım ulaştırma çabalarına önemli destek sağlayacağı ifade edildi.