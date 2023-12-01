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Son dakika: Trabzon'da kayıp gençten acı haber! Cansız bedeni bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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Son dakika: Trabzon’da kayıp gençten acı haber! Cansız bedeni bulundu

Trabzon'da etkili olan fırtına sonrası Beşikdüzü sahilinde dalgalara kapılan iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, diğer genci de bulmak adına çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 5 gün önce dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan 2 lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyordu.

Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde, gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Ekipler, denizde kaybolan diğer genci de bulmak adına çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

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