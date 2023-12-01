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Aralık ayı sağanak ve fırtına ile başlıyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile yeni uyarı! 5 günlük hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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Aralık ayı sağanak ve fırtına ile başlıyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil çok sayıda ile yeni uyarı! 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olacağı belirtilirken, olası olumsuz durumlara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Diğer yandan Aralık ayının ilk günlerinin çok sayıda ilde yağmurlu geçeceği görüldü. İşte 5 günlük hava tahmin raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, vatandaşlardan olası sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Batı Karadeniz'in batısında (Kırklareli-İstanbul) rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar günü (03.12.20223) öğle saatlerinde etkisini azaltması beklenmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

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