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Son dakika: Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur seferi iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2023
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Son dakika: Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur seferi iptal edildi

Son dakika haberleri | Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

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