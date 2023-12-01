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Doğu Ekspresi macerasında geri sayım! Doğu Ekspresi bileti nereden alınır? Seferler ne zaman başlıyor?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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Doğu Ekspresi macerasında geri sayım! Doğu Ekspresi bileti nereden alınır? Seferler ne zaman başlıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bazı seyahat acentelerinin "Doğu Ekspresi" biletlerini, yeni sezon seferlerine 11 Aralık'ta başlayacak olan "Turistik Doğu Ekspresi" biletleri gibi pazarlamaya çalıştıklarını belirterek vatandaşları uyardı.

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