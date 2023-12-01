6 çocuk annesi 47 yıl boyunca kandırıldı! Mahkemeden ’resmi nikah’ mücadelesine emsal karar

Müvekkilinin kadın ve annelik onurunun da zedelendiğini belirten Atalay, Bayram Ş'den müvekkilinin bugüne kadar uğradığı manevi zararı temerrüt faiziyle talep etti.

MAHKEME, 120 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMETTİ

Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararında, tarafların evlenmek için yöresel gelenekleri yerine getirdikleri, dini nikah ile bir araya geldikleri, resmi nikahın yapılmadığı, bu birliktelikten çocuklarının olduğu, davacının ve davalının resmi olarak bekar oldukları belirtildi.

A.İ'nin resmi nikah yapılacağı inancı ile Bayram Ş. ile karı-koca hayatı yaşadığı, resmi nikah yapılacağı vadedildiği için evlenecekleri inancına kapıldığı belirtilen kararda, "Davacının, davalı tarafından evlenme vaadiyle kandırıldığı, bunun etkisi altında gerek fiziksel gerek ruhsal anlamda zarara uğratıldığı, bundan elem ve üzüntü duyduğu kanaatine varılmıştır." denildi.