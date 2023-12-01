Gece yarısı Malatya'da korkutan deprem! Kısa süreli endişe yarattı! AFAD ilk detayları duyurdu...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 03.18'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.18'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
DEPREMİN DETAYLARI
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