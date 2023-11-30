SMS kargo dolandırıcılığı nedir, gelen linke tıklarsan ne olur? Telefona gelen b050 sms kodu ne anlama geliyor?

SMS dolandırıcılığı, dolandırıcıların kişilere sahte veya yanıltıcı kısa mesajlar (SMS) göndererek, onları yanıltmaya ve kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalıştıkları bir tür dolandırıcılık yöntemidir. Bu dolandırıcılık türünde, genellikle kurumsal isimler, kargo şirketleri veya finans kuruluşları gibi güvenilir kurumların isimleri kullanılarak, alıcıları bir eylemde bulunmaya teşvik etmek amacıyla sahte bilgiler içeren SMS'ler gönderilir.

SMS dolandırıcılığının bazı örnekleri şunlardır:

Sahte Kargo Takip Mesajları: Kişilere, sahte bir kargo şirketi adı altında gönderilen mesajlarda, bir paketin yolda olduğu ve takip edilmesi gerektiği belirtilir. Kullanıcılar bu mesajlara tıklayarak veya belirtilen numaraya cevap vererek dolandırıcıların tuzağına düşebilir.

Sahte Kampanya ve Ödül Bildirimleri: Kişilere kazandıkları ödülleri veya kampanyalardan faydalanabilecekleri bilgisi içeren sahte mesajlar gönderilir. Bu mesajlara itibar eden kişiler, kişisel bilgilerini veya para transferi yapabilirler.

Phishing (Oltalama) SMS'leri: Sahte bir banka veya finans kuruluşu adı altında gönderilen SMS'lerde, kullanıcılardan kişisel bilgilerini güncellemeleri veya bir bağlantıya tıklamaları istenir. Bu şekilde kişisel bilgiler ele geçirilir.