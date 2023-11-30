SMS kargo dolandırıcılığı nedir, gelen linke tıklarsan ne olur? Telefona gelen b050 sms kodu ne anlama geliyor?
Ada Beyan şirketi üzerinden kargo aldıklarına dair pek çok kişiye iletilen SMS'lerin ardından tedirginlik oluştu. Vatandaşlar SMS üzerinden yollanan linke tıkladıklarında böyle bir gönderilerinin olmadığını yahut sonuçsuz kaldıklarına dair şikayetlerde bulunuyorlar. Peki SMS kargo dolandırıcılığı nedir, gelen linke tıklarsan ne olur?
Son günlerde, dolandırıcıların Adabeyan ismini kullanarak gönderdikleri sahte mesajlarla, alıcıları yanıltarak kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalıştığı iddia ediliyor. "Adabeyan gönderiniz yola çıktı" mesajı, sahte kargo takip numarası "745566511323" ile birlikte kullanılarak gönderilen bu mesajlar, kişileri endişeye sevk ediyor. İşte detayları...
SMS DOLANDIRICILIĞI NEDİR?
SMS dolandırıcılığı, dolandırıcıların kişilere sahte veya yanıltıcı kısa mesajlar (SMS) göndererek, onları yanıltmaya ve kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalıştıkları bir tür dolandırıcılık yöntemidir. Bu dolandırıcılık türünde, genellikle kurumsal isimler, kargo şirketleri veya finans kuruluşları gibi güvenilir kurumların isimleri kullanılarak, alıcıları bir eylemde bulunmaya teşvik etmek amacıyla sahte bilgiler içeren SMS'ler gönderilir.
SMS dolandırıcılığının bazı örnekleri şunlardır:
Sahte Kargo Takip Mesajları: Kişilere, sahte bir kargo şirketi adı altında gönderilen mesajlarda, bir paketin yolda olduğu ve takip edilmesi gerektiği belirtilir. Kullanıcılar bu mesajlara tıklayarak veya belirtilen numaraya cevap vererek dolandırıcıların tuzağına düşebilir.
Sahte Kampanya ve Ödül Bildirimleri: Kişilere kazandıkları ödülleri veya kampanyalardan faydalanabilecekleri bilgisi içeren sahte mesajlar gönderilir. Bu mesajlara itibar eden kişiler, kişisel bilgilerini veya para transferi yapabilirler.
Phishing (Oltalama) SMS'leri: Sahte bir banka veya finans kuruluşu adı altında gönderilen SMS'lerde, kullanıcılardan kişisel bilgilerini güncellemeleri veya bir bağlantıya tıklamaları istenir. Bu şekilde kişisel bilgiler ele geçirilir.
SMS dolandırıcılığına karşı korunmak için, kullanıcıların bilgi güvenliğine dikkat etmeleri, şüpheli mesajlara itibar etmemeleri ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları önemlidir. Ayrıca, resmi kurumlarla iletişime geçmeden önce doğrulama yapmak ve güvenli internet alışverişi prensiplerini uygulamak da koruyucu önlemler arasında yer alır.
ADABEYAN NEDİR?
Sosyal medyada 'Adabeyan kargo' hakkında kullanıcılar mesajlar yayınlamaya başladı. İddialara göre, kurumsal bir firma gibi görünmek için Adabeyan ismini kullanarak insanlara sahte kargo takip bilgileri içeren SMS'ler gönderildi. Bu mesajlarda genellikle, "Adabeyan Kargo Takip", "Adabeyan Kargo Gönderiniz Yola Çıktı", "Trendyol Adabeyan" gibi ifadeler kullanıldığı ileri sürüldü.
ŞİKAYET YAĞDI
Bir kullanıcı yayınladığı mesajda "Benim işim yok, Trendyol Express ile çalışmıyorum fakat 'kargonuz yola çıktı' diye SMS alıyorum. Sayfaya girmeye çalıştığımda güvenlik uyarısı aldım. Siparişim olmadığını belirtmek isterim, lütfen bu durumun düzeltilmesini sağlayın." ifadelerine yer verdi.
Bir başka kullanıcı ise "Ada Beyan isimli bir yerden 'sipariş kodu ile kargonuz yola çıktı' diye herhangi bir siparişim olmadığı halde mesaj geldi. Böyle bir yerden hiçbir zaman siparişim olmamıştır. Bu yanlışın hemen düzeltilmesini istiyorum. Belirtilen siparişle hiçbir alakam yoktur." paylaşımında bulundu.
Bir diğer kullanıcı ise şu şekilde ifade etti:
"Bana 'adabeyan' adı altında mesaj geldi, 'kargonuz yola çıkmıştır' diye. Takip için linke tıklayın diyor. Tıkladım ve bir dosya indirdi. Umarım bir sorun olmaz, zira beklediğim bir kargo yok. Artık kime ve neye güveneceğimizi bilmiyoruz. Sorunum çözülürse sevinirim."
📌Ancak konu hakkında yetkililerden henüz resmi açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır.
b050 SMS KODU
B050 : MOBİLİŞİM İLETİŞİM AŞ
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- SMS kargo dolandırıcılığı nedir, gelen linke tıklarsan ne olur? Telefona gelen b050 sms kodu ne anlama geliyor?
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