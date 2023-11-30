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Sağanak yağış sürecek! Meteoroloji'den çok sayıda ile yeni uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor ama...

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Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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Sağanak yağış sürecek! Meteoroloji’den çok sayıda ile yeni uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor ama...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıkların birkaç derece yükseleceği belirtilirken 5 günlük hava tahmin raporunda sağanak yağışın süreceği görüldü. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de etkili olacak sağanak yağışın hafta sonu da sürmesi bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde yağışlı havaların süreceği belirtilirken, rüzgar da etkisini göstermeye devam edecek.

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış etkisini sürdürecekken, sıcaklıklar son günlere göre biraz daha yükselecek. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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