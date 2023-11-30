Sağanak yağış sürecek! Meteoroloji’den çok sayıda ile yeni uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor ama...

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış etkisini sürdürecekken, sıcaklıklar son günlere göre biraz daha yükselecek. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.