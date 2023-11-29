Son dakika | İstanbul kilit! Trafik yüzde 90’a ulaştı! Yola çıkacaklar dikkat

Basın Ekspres Caddesi'nde trafik her iki yönde ağır ilerlerken, Alibeyköy ile Eminönü ve Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında da çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

TOPLU TAŞIMA DURAK VE ARAÇLARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU

Öte yandan, akşam saatlerinde mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Kent genelindeki bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

Turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular zor anlar yaşadı.

KUVVETLİ YAĞIŞ SÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şehirde etkili olan fırtınanın gücünü kaybettiği, kuvvetli yağışın Avrupa ve Anadolu yakalarında devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda ayrıca en fazla yağışın düştüğü ilçe ve bölgelere de yer verildi.

Ölçümlere göre şu ana kadar metrekareye Sarıyer'de 76 milimetre, Şişli'de 71,2 milimetre, Beylikdüzü'nde 60,2 milimetre, Çatalca'da 59,9 milimetre, Güngören'de 59,8 milimetre, Arnavutköy'de 57,3 milimetre ve Beykoz'da 55,2 milimetre yağış düştü.

Arnavutköy Terkos Barajı bölgesi metrekareye 29,2 milimetre, Pendik Ömerli Barajı ise metrekareye 16 milimetre yağış aldı.