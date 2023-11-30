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Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayları 2024 başlangıçları hangi tarihte? İşte Diyanet kandil ve dini günler takvimi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2023
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Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayları 2024 başlangıçları hangi tarihte? İşte Diyanet kandil ve dini günler takvimi...

Üç ayların başlangıç tarihi, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve yakından takip edilen bir konudur. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, ardından Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecektir. Bu mübarek aylar, milyonlarca Müslüman vatandaş için önemli ibadetlerin gerçekleştirileceği bir dönemi simgeler. Peki üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayları 2024 başlangıçları hangi tarihte?

Üç aylar, İslam dininde birçok vatandaşın dört gözle beklediği mübarek günler arasında yer alır. Her yıl, üç aylar Recep ayıyla birlikte başlar ve bu ay içinde Regaip Kandili idrak edilir. Bu özel dönem, Müslümanlar için ibadet, dua ve manevi hazırlıkların yoğunlaştığı bir zaman dilimini temsil eder. Peki üç aylar ne zaman başlıyor? İşte Diyanet kandil ve dini günler takvimi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.

REGAİB, MİRAÇ, BERAT KANDİLLERİ NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

2024 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

🌙11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
🌙12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
🌙6 Şubat Salı: Mirac Kandili
🌙24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
🌙11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

🌙5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
🌙9 Nisan Salı: Arefe
🌙10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
🌙11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
🌙12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
🌙15 Haziran Cumartesi: Arefe

🌙16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
🌙17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
🌙18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
🌙19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
🌙7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
🌙16 Temmuz Salı: Aşure Günü
🌙14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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