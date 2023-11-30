Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayları 2024 başlangıçları hangi tarihte? İşte Diyanet kandil ve dini günler takvimi...

Üç aylar, İslam dininde birçok vatandaşın dört gözle beklediği mübarek günler arasında yer alır. Her yıl, üç aylar Recep ayıyla birlikte başlar ve bu ay içinde Regaip Kandili idrak edilir. Bu özel dönem, Müslümanlar için ibadet, dua ve manevi hazırlıkların yoğunlaştığı bir zaman dilimini temsil eder. Peki üç aylar ne zaman başlıyor? İşte Diyanet kandil ve dini günler takvimi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?