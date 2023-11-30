Kocaeli’de TCG Anadolu coşkusu! Halk akın ediyor

'TÜRKİYE VE TÜRK YÜZYILI OLACAK'

Onurlu ve gururlu olduklarını ifade eden Vali Yavuz, "Bu onuru ve mutluluğu Kocaelili kardeşlerimizle paylaşması vesilesiyle donanma komutanımıza ve devletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İlk defa bugün, şehit ve gazi ailelerimizle beraber gemiye çıktık. Onlarla beraber bu onuru ve gururu yaşadık. Daha iyilerini, daha güzellerini yapacak güç ve kudrete sahip olduğumuzu ve Türkiye Yüzyılı'nın da bir göstergesi olduğunu söylemek istiyorum. Bu yüzyıl inşallah Türkiye ve Türk yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı.

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