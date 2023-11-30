Kocaeli’de TCG Anadolu coşkusu! Halk akın ediyor
İzmit Körfezi’ne demir atan TCG Anadolu vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiyi ziyaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Daha iyilerini, daha güzellerini yapacak güç ve kudrete sahip olduğumuzu ve Türkiye Yüzyılı'nın da bir göstergesi olduğunu söylemek istiyorum” dedi.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, liman kentlerini ziyaret eden Türkiye'nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, İzmit Körfezi'ne demir attı. Bugün itibarıyla ziyarete açılan, Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, 6 Aralık'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak.
GÜN BOYUNCA SEFER DÜZENLENİYOR
TCG Anadolu'yu ziyaret edecekler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ana hizmet binası arkasındaki otopark alanında giriş ve bekleme çadırı oluşturuldu. Burada vatandaşlara ücretsiz çay, simit ve su ikram edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde bekleyen vatandaşlar, daha sonra 200'er kişilik gruplar halinde 1 Mart Vapur İskelesi'nden 2 adet deniz aracıyla gün boyu TCG Anadolu'ya düzenlenen seferlerle ziyarette bulundu. Gemiyi, Kocaeli'den ve çevre illerden binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
'BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYDUM'
Gemiyi beraberindekilerle ziyaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu, bugün İzmit'te, İzmitli ve Kocaelili kardeşlerimizin ziyaretine açıldı. İlk gezdiğimde de bugün de gözlerim yaşararak gezdim ve inceledim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve donanmamızın gelmiş olduğu seviyeyi görmekten büyük bir memnuniyetle mutluluk duydum" dedi.
'TÜRKİYE VE TÜRK YÜZYILI OLACAK'
Onurlu ve gururlu olduklarını ifade eden Vali Yavuz, "Bu onuru ve mutluluğu Kocaelili kardeşlerimizle paylaşması vesilesiyle donanma komutanımıza ve devletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İlk defa bugün, şehit ve gazi ailelerimizle beraber gemiye çıktık. Onlarla beraber bu onuru ve gururu yaşadık. Daha iyilerini, daha güzellerini yapacak güç ve kudrete sahip olduğumuzu ve Türkiye Yüzyılı'nın da bir göstergesi olduğunu söylemek istiyorum. Bu yüzyıl inşallah Türkiye ve Türk yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FB MAÇI CANLI İZLE! 30 Kasım 2023 Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek 2023?
- Gelinim Mutfakta 30 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- TOKİ 7 ilde aylık 4.181 TL taksitle ev sahibi yapıyor! %25 peşinat+120 ay vade için kimliğinizle başvurun! 2+1, 3+1 daireler 1.522.775 TL...
- Nordsjaelland Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz izlenir mi? Nordsjaelland-FB mücadelesi muhtemel 11'ler
- Kıdem tazminatı değişiyor, hesaplama sil baştan yapıldı! 399.380,54 TL ödeme: 2024'te maaşa göre kim ne kadar alacak? 1-3-5-10-15-20 YIL...
- Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayları 2024 başlangıçları hangi tarihte? İşte Diyanet kandil ve dini günler takvimi...
- Çalışan emekliye 5.000 TL ikramiye sorgulama ekranı 2023 | 4 milyon emeklinin ikramiye ödeme takvimi belli oldu mu? Meclis sonrası Tahsis numarasına göre...
- MTV ÖDEME EKRANI gib.gov.tr | Ek MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman, ödemeler saat kaçta bitiyor, ne kadar kaç TL?
- SMS kargo dolandırıcılığı nedir, gelen linke tıklarsan ne olur? Telefona gelen b050 sms kodu ne anlama geliyor? ADABEYAN mesajı nedir, dolandırıcı mı?
- 1999-2008-2009 tarihlerine 6 yıl erken emeklilik! SGK fırsat kapısını araladı! 2160 günle...
- Taşerona kadro torbadan çıktı! 4D'li 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman çıkacak? Meclis damgayı basacak